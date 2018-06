Si dividono le strade di Sassuolo e Giuseppe Iachini, che a gianlucadimarzio.com spiega i motivi dell'addio: "Sono soddisfatto di quanto ho fatto in questi mesi a Sassuolo e voglio ringraziare tutti per questo tempo trascorso insieme. Adesso le nostre strade si sono separate, ma insieme ai ragazzi, alla società e allo staff abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo chiuso la stagione all’undicesimo posto in classifica, il secondo miglior piazzamento di sempre nella storia del Sassuolo, migliorando anche il risultato ottenuto lo scorso anno dalla squadra con Di Francesco in panchina. Uno degli obiettivi era quello di valorizzare i giovani e così, da Adjapong a Dell’Orco passando per Sensi e Mazzitelli, è stato fatto; senza dimenticare la soddisfazione di vedere oggi in Nazionale ragazzi come Politano e Berardi. Un po’ di rammarico c’è non lo nascondo, mi sarebbe piaciuto proseguire il mio lavoro. Le tante riflessioni sul mio conto nonostante quanto fatto dalla squadra, la lunga attesa da parte della società, qualche incomprensione tattica: tutti segnali di un feeling che andava scemando. E che ha portato a questa decisione".