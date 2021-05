"La vera notizia è che è stata ipotecata l’Inter. Ma non è stata ipotecata per acquistare qualcosa, ma per pagarsi la sopravvivenza. E’ una cosa mai vista. Siamo davanti a un problema enorme. Ma credo se ne siano accorti in pochi. La bella notizia è che il fondo in questione garantisce 153 miliardi. Però ora Zhang ha il dovere di informare tutti i suoi clienti, i suoi amici, insomma il suo popolo. Ma ormai nel calcio non parla più nessuno"."Conceicao è stato un ottimo giocatore alla Lazio e al Parma e da qualche anno è un buon allenatore al Porto. L'ho visto un po’ di volte: non è uno squadrone, ma è sempre messo bene in campo. Mi sembra uno che sappia far giocare le sue squadre"."C’era già un rapporto sgradevole tra i due, questo lo sappiamo, e comunque da un pezzo non giudico più l'eleganza di certe persone del calcio"."E’ stata una grossa sorpresa, sì, perché al Verona questa partita non interessava nulla. Il Cagliari - la settimana scorsa con il Milan - non ha giocato così, è stato nella sua area, si è limitato a difendersi. Il Verona invece credo abbia fatto la miglior partita del campionato. Giusto così, per carità. Ma se il Verona arriva a Napoli con la bava alla bocca, il Napoli qualcosa ha sbagliato"."Sai da tempo come la penso. Credo che Pirlo sia un buon allenatore, gioca con il suo 4-2-4, e con Cuadrado se lo può permettere"."Io penso di sì. L'hai preso quando non era nessuno e lo metti in discussione oggi? No. E poi bisogna dire che - dopo tutti gli errori che sono stati commessi quest'anno - alla Juve dovrebbero rimanere in tre-quattro, compresi i magazzinieri. Per quello che ha combinato la società - tra caso Suarez e Superlega - non avrei il coraggio di discutere Pirlo"."Fuori Ronaldo non ci resta, io credo l’abbia voluto lui. E il futuro è una cosa che decide lui. E’ stato messo nelle condizioni di rimanere alla Juve. Non so se resta, ma se dovesse andarsene significa che c’è un vantaggio reciproco. Io dico solo che oggi la Juve ha due giocatori insostituibili, Cuadrado e Cristiano Ronaldo, anche se hanno rispettivamente 34 e 37 anni, ma restano straordinari"."Alcun squadre, per certi tratti. Il Bologna, anche se poi si è perso troppo facilmente. Mi è piaciuto lo Spezia, che però non è imitabile, perché ha preso troppi gol. Ma più di tutti mi è piaciuto il Sassuolo. Anche se De Zerbi gli ha dato qualità ma non cattiveria. E’ certamente un maestro, ma con le sue squadre mi sembra stia troppo attento alla cravatta. A Sassuolo ha fatto grandi cose, ma ripeto: mi sembra manchi un po’ di cattiveria"."Che deve riflettere. Questa settimana aveva in ballo il 2° posto, cioè il traguardo più prestigioso mai raggiunto dall’Atalanta, e la Coppa Italia, vinta solo nel 1963. Li ha mancati entrambi. Non so, ma credo debba rifletterci su. Papu Gomez e Ilicic li ha fatti fuori lui, sono decisioni pesanti"."Ci ho pensato a lungo e ti dico Berardi, molto più di Chiesa per esempio. Ha avuto una crescita notevole. Oggi Berardi è un giocatore di spessore internazionale, il titolare della Nazionale è lui".