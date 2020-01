Corso di Alta Formazione in “Telecronaca e Radiocronaca nel Calcio”, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, primo polo italiano dedicato alla qualifica dei professionisti del mondo del Calcio, affiliata CSEN e riconosciuta dal CONI, con un esclusivo corpo docente composto dai grandi nomi della Telecronaca sportiva Italiana, direttamente di Sky e Dazn. Sono già aperte le iscrizioni per le nuove date del Corso edizione Primavera 2020, che si svolgeranno rispettivamente a Roma (dal 30 Marzo al 3 Aprile) e a Milano (dal 18 al 22 Maggio). Dopo il grande successo delle passate edizioni e i tanti studenti diplomati, ritorna il, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, primo polo italiano dedicato alla qualifica dei professionisti del mondo del Calcio, affiliata CSEN e riconosciuta dal CONI, con un esclusivo corpo docente composto dai grandi nomi della Telecronaca sportiva Italiana, direttamente di Sky e Dazn. Sono già aperte le iscrizioni per le nuove date del Corso edizione Primavera 2020, che si svolgeranno rispettivamente a Roma (dal 30 Marzo al 3 Aprile) e a Milano (dal 18 al 22 Maggio).

Il Corso di Alta Formazione in Telecronaca e Radiocronaca nel Calcio nasce proprio con l’esigenza di offrire ai professionisti del mondo della comunicazione e a tutti coloro che hanno intrapreso un percorso professionale o di studio in tale ambito un percorso di formazione mirato e altamente qualificante, attraverso un approccio pratico e funzionale, spendibile nel mercato del lavoro dell’industria calcistica attuale in contesti di radio e televisione.è rivolto a studenti iscritti, laureandi o laureati alla Facoltà di Scienza delle Comunicazioni, Lettere o affini, e a Pubblicisti e Giornalisti con regolare tesserino e iscrizione all’Albo. Le candidature di altri profili che a vario titolo operano nel settore del Giornalismo Sportivo, collaboratori di giornali o testate web, contributors, free-lance, speaker radiofonici e vocalist di radio e/o tv locali, ecc, ai fini dell’eventuale ammissione al presente Corso, verranno valutate nello specifico, di volta in volta, da una commissione qualificata.Al termine del Corso in aula, lo studente verrà inserito all’interno di un percorso di post formazione facoltativo, appositamente pensato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, per un periodo di 2 anni, con aziende leader, media nazionali e agenzie di comunicazione e produzione sportiva, durante i quali completerà l’iter di formazione specifica sul campo, con laboratori pratici di Telecronaca Sportiva, Reporter Sportivo e Cronaca Sportiva, sotto la supervisione diretta dei redattori. Tale collaborazione, inoltre, è utile ai fini dell’ottenimento del patentino da Giornalista Pubblicista. Al termine dei 24 mesi, sarà infatti possibile presentare la domanda di iscrizione all’Albo ed il successivo conseguimento del patentino da Giornalista Pubblicista.Inoltre, la partecipazione al Corso dà diritto a 5 CFU (Crediti Formativi Universitari).Per consentire ai partecipanti di essere seguiti in modo personalizzato ed efficace dal corpo docente, il numero di posti è ridotto ad un massimo di 30.Per la selezione, al candidato verrà richiesto di inviare un CV aggiornato, una lettera di presentazione di massimo una pagina ed eventualmente un certificato che attesti il possesso di almeno uno dei titoli di studio richiesti.È possibile ottenere maggiori informazioni sul Corso anche in merito alle iscrizioni al sito