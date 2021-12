Nel tourbillon di nomi di possibili acquirenti accostati alla Sampdoria, in particolare dopo l'arresto di Massimo Ferrero, è finita anche la nota azienda Segafredo, di proprietà del patron Zanetti. Non è una suggestione nuova, perché la società emiliana era già stata avvicinata al club blucerchiato in passato. In realtà, la possibilità pare destinata a rimanere tale.



E' arrivata infatti un secco 'no' da parte del braccio destro di Zanetti, ossia Luca Baraldi. Le dichiarazioni rilasciate dal dirigente a Il Giornale, infatti, non lasciano spazio a possibili interpretazioni. "​Non è assolutamente vero, smentisco categoricamente un ritorno del nostro gruppo nel calcio" ha tagliato corto Baraldi. "Siamo già abbastanza presi con il basket e il ciclismo".