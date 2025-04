Milan-Inter LIVE, formazioni ufficiali: chance per Jimenez e Correa, out Dimarco e Gimenez

AFP via Getty Images

Al Meazza va in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Il ritorno è in programma mercoledì 23 aprile. Chi vince giocherà la finale del 14 maggio a Roma contro una tra Empoli e Bologna ( andata 0-3 ).: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao.Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All. Inzaghi.: Fabbri