La quarta giornata di campionato si apre alla Sardegna Arena con l'anticipo tra Cagliari e Genoa. I sardi arrivano dalla larga vittoria contro il Parma, 3-1 a domicilio. In casa però hanno raccolto finora solo sconfitte, contro Brescia e Inter. I liguri di Andreazzoli sono partiti bene, con il pareggio contro la Roma e il successo sulla Fiorentina, ma hanno perso l'ultima, al Ferraris con l'Atalanta. Pochi dubbi di formazione per Maran, intenzionato a dare nuovamente fiducia al tandem d'attacco Joao Pedro-Simeone. In difesa Pinna favorito su Cacciatore, sulla trequarti più Birsa di Castro. Nel Genoa tutto confermato, unico vero dubbio tra Lerager e Saponara.