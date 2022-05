che fermerà il campionato per 52 giorni (dal 13 novembre al 4 gennaio). Quasi due mesi di stop nel bel mezzo di un tour de force. Tra Serie A, Coppa Italia e coppe europee, senza dimenticare la Supercoppa, ci sarà da divertirsi.Ecco il calendario della prossima stagione (per i turni di campionato indichiamo la data della domenica corrispondente, in assenza dei rispettivi anticipi e posticipi).Poi, altre 8 giornate di campionato fino allo stop per il Mondiale. A inizio novembre, per forza di cose, sarà terminata anche la fase a gironi di Champions, Europa League e Conference League, mentre dal 18 al 20 ottobre sono previsti i sedicesimi di Coppa Italia.Da metà febbraio ci sarà la fase a eliminazione diretta delle coppe europee che si concluderanno un paio di settimane più tardi rispetto a questa stagione:La finale di Coppa Italia è prevista invece a Roma il 24 maggio, mentre le semifinali saranno più ravvicinate rispetto all’ultima edizione (9-10 e 16-17 aprile).(è possibile che si giochi l’11 o il 18 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle 18 italiane).Coppa Italia, turno preliminareAndata preliminari Conference League (Fiorentina)Trentaduesimi Coppa ItaliaSupercoppa Uefa a Helsinki: Real Madrid-Eintracht FrancoforteRitorno prel. Conference League (Fiorentina)Serie A 1ª giornataSerie A 2ª giornataSerie A 3ª giornataSerie A 4ª giornataSerie A 5ª giornataChampions League 1ª giornata (Milan, Inter, Juventus, Napoli)Europa League e Conference League 1ª giornata (Lazio, Roma, ev. Fiorentina)Serie A 6ª giornataChampions League 2ª giornata gironiEuropa League e Conference League 2ª giornataSerie A 7ª giornataNations League, Italia-InghilterraNations League, Ungheria-ItaliaSerie A 8ª giornataChampions League 3ª giornataEuropa League e Conference League 3ª giornataSerie A 9ª giornataChampions League 4ª giornataEuropa League e Conference League 4ª giornataSerie A 10ª giornataCoppa Italia Sedicesimi di finaleSerie A 11ª giornataChampions League 5ª giornataEuropa League e Conference League 5ª giornataSerie A 12ª giornataChampions League 6ª giornataEuropa League e Conference League 6ª giornataSerie A 13ª giornataSerie A 14ª giornataSerie A 15ª giornataSerie A 16ª giornataSerie A 17ª giornataCoppa Italia, OttaviSupercoppa ItalianaSerie A 18ª giornataCoppa Italia Ottavi di finaleSerie A 19ª giornataSerie A 1ª giornata di ritornoCoppa Italia, Quarti di finaleSerie A 2ª giornata di ritornoSerie A 3ª giornata di ritornoChampions League Andata ottavi di finaleEuropa League e Conference League, Andata sedicesimiSerie A 4ª giornata di ritornoChampions League, Andata ottaviEuropa League e Conference League, Ritorno sedicesimiSerie A 5ª giornata di ritornoSerie A 6ª giornata di ritornoChampions League, ritorno ottaviEuropa League e Conference League, andata ottaviSerie A 7ª giornata di ritornoChampions League, ritorno ottaviEuropa League e Conference League, ritorno ottaviSerie A 8ª giornata di ritornoSosta NazionaliSerie A 9ª giornata di ritornoCoppa Italia, andata semifinaliSerie A 10ª giornata di ritornoChampions League, andata quartiEuropa League e Conference League, andata quartiSerie A 11ª giornata di ritornoChampions League, ritorno quartiEuropa League e Conference League, ritorno quartiSerie A 12ª giornata di ritornoCoppa Italia, ritorno semifinaliSerie A 13ª giornata di ritornoSerie A 14ª giornata di ritornoSerie A 15ª giornata di ritornoChampions League, andata semifinaliEuropa League e Conference League, andata semifinaliSerie A 16ª giornata di ritornoChampions League, ritorno semifinaliEuropa League e Conference League, ritorno semifinaliSerie A 17ª giornata di ritornoFinale Coppa ItaliaSerie A 18ª giornata di ritornoFinale Europa LeagueSerie A 19ª giornata di ritornoFinale Conference LeagueFinale Champions League