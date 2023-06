Tornano a crescere gli stipendi per gli allenatori in Serie A, dopo qualche stagione di spending review: i tecnici delle 20 squadre della massima serie hanno visto gli stipendi salire del 5%,



LA CLASSIFICA - Nella classifica sugli stipendi degli allenatori, in testa troviamo Massimiliano Allegri (Juventus) e José Mourinho (Roma), entrambi con ingaggi da 7 milioni di euro netti. Nella gallery la graduatoria: