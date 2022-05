Spezia-Atalanta, Venezia-Bologna e Salernitana-Cagliari sono le tre partite che caratterizzeranno la domenica della 36esima giornata di Serie A, in attesa della supersfida di stasera tra Hellas Verona e Milan. Corsa salvezza e quella per l'Europa sono gli ingredienti principali dei match del pomeriggio, che seguiremo come sempre anche a livello di moviola, con l'analisi degli episodi più importanti.





SPEZIA – ATALANTA h. 12.30



MARESCA



PAGLIARDINI – IMPERIALE



IV: MASSIMI



VAR: IRRATI



AVAR: VOLPI





62' MURIEL RISCHIA L'ESPULSIONE: l'attaccante dell'Atalanta si allaccia con Amian e gli rifila un colpo in direzione del volto. Un gesto di stizza e di reazione che Maresca punisce col cartellino giallo, ma che con un pizzico di severità in più poteva portare anche ad un'espulsione.



30' BUONO IL GOL DI VERDE: lancio dalle retrovie di Maggiore, la difesa dell'Atalanta - tutta nella metacampo avversaria, si fa sorprendere dal movimento dell'attaccante dello Spezia, che parte prima della linea di centrocampo e poi supera Musso nell'uno contro uno. Il VAR certifica la scelta del guardalinee di non alzare la bandierina.







VENEZIA – BOLOGNA h. 15.00



MARINELLI



PERETTI – PAGANESSI



IV: MIELE G.



VAR: MAGGIONI



AVAR: ZUFFERLI







SALERNITANA – CAGLIARI h. 18.00



DI BELLO



BINDONI – BACCINI



IV: PEZZUTO



VAR: MAZZOLENI



AVAR: MELI