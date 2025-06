con un comunicato ufficiale ha confermato tutte le date per la nuova stagione della Serie A EniLive 2025/2026. L'estrazione dei calendari avverà venerdì 6 giugno nel corso del Festival della Serie A a Parma, ma sono già state chiariteInsieme alle date della Serie A sono state confermate anche tutte le date della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026.La nuova annata del nostro massimo campionato prenderà il via nel corso delLa data di chiusura è stata invece fissata nel

su un modello speculare a quello vissuto in questa stagione appena conclusasi. Tre saranno fissate entro la fine del 2025 e più precisamente prenderanno il via a cavallo delle due settimane del 7 settembre, del 12 ottobre e del 16 novembre) e una nel 2026 con inizio il 29 marzo.Infinecon il primo fissato il 29 ottobre 2025 e il secondo il 6 gennaio 2026, giorno dell'Epifania. Non si scenderà in campo nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, ma ci saranno le giornate nei weekend che precedono e seguono le festività invernali.

con il primo turno preliminare. Trentaduesimi nel weekend del 17 agosto e Sedicesimi mercoledì 24 settembre. L'ingresso delle prime otto del campionato 2024/25 avverrà negli ottavi di finale che prenderanno il via in due mercoledì consecutivi fra il 3 e il 17 dicembre. Suddivisione in due turni anche per i quarti di finale che si giocheranno il 4 e l'11 febbraio 2026. Le due semifinali di andata andranno in scena il 4 marzo mentre quelle di ritorno, come di consueto, staccate di oltre un mese il 22 aprile 2026. Infine l