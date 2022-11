Archiviato il turno infrasettimanale, nel weekend torna subito in campo laDopo aver affrontato le prime due squadre in classifica, Empoli e Cremonese si sfidano stasera.al Maradona. A seguire la Sampdoria in crisi e in ritiro con Stankovic è all'ultima spiaggia contro il Lecce, reduce dalla vittoria contro l'Rialzatasi contro il Bologna, che sabato sera gioca in casa col Sassuolo, reduce dal pareggio strappato alla Roma. I giallorossi ricevono il Torino all'Olimpico domenica pomeriggio, in contemporanea con Monza-Salernitane e Verona-Spezia. Alle ore 18IL PROGRAMMAVenerdì 11 novembre20:45 Empoli-Cremonese (in diretta su Dazn e Sky)Sabato 12 novembre15:00 Napoli-Udinese (in diretta su Dazn)18:00 Sampdoria-Lecce (in diretta su Dazn)20:45 Bologna-Sassuolo (in diretta su Dazn e Sky)Domenica 13 novembre12:30 Atalanta-Inter (in diretta su Dazn e Sky)15:00 Monza-Salernitana (in diretta su Dazn)15:00 Roma-Torino (in diretta su Dazn)15:00 Verona-Spezia (in diretta su Dazn)18:00 Milan-Fiorentina (in diretta su Dazn)20:45 Juventus-Lazio (in diretta su Dazn).NELLATUTTE LE