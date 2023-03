Archiviate le prime due giornate di qualificazione a Euro 2024 con la sconfitta di Napoli e la vittoria a Malta per l'Italia di Mancini, si avvicina la ripresa del(martedì prossimo c'è il derby d'Italia nella semifinale d'andata in Coppa Italia)., anteprima della doppia sfida in Champions League.Lunedì si chiude con i posticipi Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino.Sabato 1 aprile15:00(Dazn)18:00(Dazn)20:45 Juventus-Verona (Dazn e Sky)Domenica 2 aprile12:30 Bologna-Udinese (Dazn e Sky)15:00 Monza-Lazio (Dazn)15:00 Spezia-Salernitana (Dazn)18:00 Roma-Sampdoria (Dazn)20:45 Napoli-Milan (Dazn)Lunedì 3 aprile18:30 Empoli-Lecce (Dazn)20:45 Sassuolo-Torino (Dazn e Sky)NELLA GALLERY TUTTE LE