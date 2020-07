Probabili formazioni

Non solo Juve-Sampdoria nella domenica di Serie A. La 36esima giornata presenta altre cinque sfide, tra cui spiccano gli impegni di Roma e Lazio.Il via alle 17.15 con la sfida salvezza tra: dopo il ko del Genoa, per i salentini la vittoria è d'obbligo. Alle 19.30 è il turno della, che all'Olimpico ospita la. In contemporanea, ladi Inzaghi sfida il temibileal Bentegodi. Ilriceve l', mentre ilcerca i punti della tranquillità sul campo della già retrocessaBologna-Lecce e Cagliari-Udinese saranno trasmesse da Dazn. Su Sky, invece, la diretta di Verona-Lazio, Roma-Fiorentina, Spal-Torino e Juventus-Sampdoria.Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skovv Olsen, Soriano, Barrow; PalacioGabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Petriccione, Tachtsidis; Barak, Falco, Mancosu; LapadulaCragno; Walukiewicz; Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Ladinetti, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeoneusso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, NestorovskiSilvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; SalcedoStrakosha; Patric, Vavro, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, ImmobilePau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; DzekoTerracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, KouaméLetica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; D'Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Petagna, Di FrancescoSirigu; Izzo, Nkoulou; Bremer; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti