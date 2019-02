All'andata iltornò a casa con il bottino grosso: 1-0, gol dell'ex, 3 punti strappati all'. Oggi, alle 20.30, i nerazzurri di Spalletti proveranno a vendicarsi di quella sconfitta: anche allora, era il 15 settembre,e compagni non se la passavano benissimo.- Nel 2019 i nerazzuri non hanno ancora vinto in campionato: 0-0 col, 1-0 col, 1-0 col. Un punto, zero gol fatti, 2 subiti e le squadre che prima sognavano il quarto posto che ora puntano anche al terzo. Il, invece, arriva da un pareggio importante, quello strappato all'contro la. La vittoria, però, manca dal 19 gennaio.Mauroha realizzato la metà dei gol fatti la scorsa stagione: 9 contro 18. E non segna da 6 partite.è l'uomo più in forma dei crociati: 3 gol nelle ultime 3. Spalletti ha convocato Keita e, salvo sorprese, darà ancora minuti a; D'Aversa si affida all'ivoriano e a Inglese con Biabiaby. Aria di derby, invece, per Kucka, ex Milan..sarà trasmessa alle 20.30 in