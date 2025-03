Serie A, prestiti e contratti in scadenza nel 2025: la situazione squadra per squadra

FIORENTINA

Contratto in scadenza: De Gea (p, opzione rinnovo 1 anno).

Prestito: Gudmundsson (c, obbligo di riscatto condizionato), Fagioli (c, obbligo di riscatto condizionato), Zaniolo (c, obbligo di riscatto condizionato), Colpani (c, obbligo di riscatto condizionato), Adli (c, diritto di riscatto), Bove (c, obbligo di riscatto condizionato), Gosens (d, obbligo di riscatto condizionato), Folorunsho (c, diritto di riscatto), Cataldi (c, diritto di riscatto).