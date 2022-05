Roma e Bologna, fischio d'inizio alle 20.45, si affrontano nel posticipo domenicale della 35ª giornata di Serie A. I giallorossi di Mourinho, reduci dalla sconfitta con l'Inter nell'ultimo turno e dal pareggio in casa del Leicester nella semifinale d'andata di Conference League, cercano il successo per tornare davanti alla Lazio al quinto posto; i rossoblù di Mihajlovic, invece, arrivano dalla vittoria in rimonta sull'Inter nel recupero della 20ª giornata e giocano a testa sgombra, salvi e lontani dalla zona Europa.



STATISTICHE - La Roma vuole vendicare la sconfitta dell'andata (0-1), il Bologna prova a vincere entrambe le sfide stagionali con i giallorossi come non accade dalla stagione 1966/67. Inoltre, la Roma non rimane a secco in due partite di fila di Serie A con i felsinei dal febbraio 1977. Mourinho si affida ai numeri: è da novembre contro il Venezia che la Roma non perde un match dopo aver giocato il giovedì in Conference League: da allora per i giallorossi quattro vittorie e due pareggi dopo i turni europei.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Roma-Bologna.



RIMANETE COLLEGATI SU CALCIOMERCATO.COM DOPO IL FISCHIO FINALE PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO PER 100° MINUTO DI MIMMO FERRETTI.