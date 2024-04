Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si chiude al Del Duca la 32esima giornata di Serie B, con ilche fa visita all'in cerca di punti importanti per continuare ad inseguire il sogno Serie A. I lagunari con una vittoria possono scavalcare la Cremonese vittoriosa a Bari e salire a 60 punti, 6 in meno del Parma capolista e uno solo sotto al Como secondo, che ha espugnato il campo del Catanzaro. Di fronte un Ascoli che naviga in acque pericolose, terzultimo a quota 31, pari con la Feralpisalò. Il Bari, lo Spezia e il Cosenza sono sopra di 4 punti, la Ternana di appena 2, quindi a tiro.

Vasquez; Mantovani, Bellusci, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Zedadka; Duris, Rodriguez. All.: Carrera.Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Zampano; Olivieri, Gytkjaer. All.: Vanoli.