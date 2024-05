Segui Catanzaro-Brescia in diretta su DAZN

Dopo il successo per 2-0 del Palermo sulla Sampdoria, che ha promosso la formazione siciliana alla prima semifinale playoff contro il Venezia, Il Catanzaro parte avvantaggiato dal poter giocare su due risultati, avendo concluso il campionato in una posizione migliore e in quanto il regolamento dei playoff contempla che in caso di risultato finale di parità - sia entro i 90' regolamentari che negli ulteriori 30 dei supplementari - ad andare avanti sarà la squadra meglio piazzata.

Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini

Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran

Arbitro: Sozza

Catanzaro-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Catanzaro-Brescia sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.