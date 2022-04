Incredibile topica da parte di Gigi Buffon nei primi minuti di Perugia-Parma: dopo 10 minuti, il punteggio è già sul 2-0 per gli umbri. Prima il rigore di Burrai, poi l'episodio che ha visto protagonista in negativo l'ex capitano della Juve: palla indietro per Buffon, passaggio lisciato e palla indietro verso la porta, l'ex canterano bianconero Olivieri sprinta, lo supera e deposita nella porta sguarnita.