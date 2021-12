Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 16/a giornata d'andata del campionato cadetto, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Federico Gatti (Frosinone) e Alessandro Salvi (Ascoli).



Fra i calciatori non espulsi fermati per un turno Juan Francisco Brunetta (Parma), Rangel Thiago Cionek e Perparim Hetemaj (Reggina), Filippo Scaglia (Como) e Andres Tello Munoz (Benevento).



Ammenda di 4 mila euro al Lecce per "avere suoi sostenitori, all'8' pt, lanciato nel recinto di gioco alcuni bengala".