Serie C, il crollo del Padova spiana la strada al Vicenza: come è stata stravolta la corsa alla promozione in B

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui la Serie C in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Che fa rima con ossessione per Joseph Marie Oughourlian, imprenditore francese alla testa anche del Lens e dei colombiani del Millonarios che dal 2017 è pure azionista delCalcio. Scalando il club veneto col passare degli anni e diventando il proprietario a tutti gli effetti nel dicembre del 2020. Gli investimenti non sono mai mancati – su giocatori, allenatori e anche sui dirigenti – ma, per l'ennesima volta, il sogno della promozione diretta dalla Serie C.Dopo 33 giornate da solo in vetta, il Padova ha ceduto il passo, certificandoe che si è consolidato con i 3 ko arrivati nelle ultime sei partite., ora seconda con 76 punti, uno in meno della nuova capoclassifica Vicenza (77),(1-0 a Trento firmato da Liguori). Un margine che già nelle successive 10 gare si era pressoché dimezzato e che nelle ultime quattro si è completamente annullato.Quello del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, che rivede gli incubi della stagione 2022/2023 (vittoria del torneo da parte della Feralpisalò) e di quella scorsa (dominio incontrastato del Mantova) e di Matteo Andreoletti, uno degli allenatori più giovani e di maggior talento della Serie C. Animato dalla motivazione supplementare di cancellare la delusione dello scorso anno, quando la sua avventura alla guida del Benevento si interruppe prematuramente.Una profonda involuzione di squadra che, al difensore goleador(5 reti in stagione), passando per due perni del centrocampo come capitan Kirwan e, per non parlare delIl calendario, da qui al termine della stagione regolare, recita così: Lecco in trasferta nella prossima giornata, impegno casalingo contro una pericolante Triestina, poi visita al fanalino di coda Union Clodiense e chiusura all'Euganeo contro il Lumezzane. Aritmetica alla mano e considerando pure i prossimi appuntamenti del Vicenza – Union Clodiense e Triestina in casa, trasferte insidiose contro Virtus Verona e Trento – tutto è ancora possibile ed è ancora rimediabile, ma a Padova l'incubo dell'ennesima beffa è più vivo che mai.