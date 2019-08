Giornata di presentazioni in casa Fiorentina, ecco le parole di Jacob Rasmussen:

"Per me è importante giocare in Serie A, nell’ultima stagione ho visto che tipo di giocatori giocano qua. A me piace giocare con la palla, sono un difensore moderno. Gioco sempre con la testa, non sono troppo veloce ma penso velocemente. Se c’è un giocatore a cui mi ispiro? Facile: Daniel Agger. Skrtel? Non gioca come Agger, è un po’ diverso, ma anche lui è un difensore fortissimo”.