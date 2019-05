I numeri di Giovanni Simeone nella stagione 2018/2019 lo inseriscono tra le maggiori delusioni della Fiorentina e, per le premesse, del campionato. Se il tridente con Pjaca e Chiesa è stato solamente un miraggio da fantacalcio, gli otto gol - sei in campionato, due in Coppa Italia - siglati fin qui non lo promuovono. Specialmente nel girone d'andata, gli errori sono stati grossolani. E con l'arrivo di Muriel a gennaio, lo spazio è stato sempre più ristretto. Non è incedibile, ma i quasi 18 milioni pagati dalla società viola difficilmente torneranno indietro.