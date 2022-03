Monchi fa il punto sul mercato del Siviglia a Muchodeporte, confermando l'interesse per Isco: "Lopetegui non ha detto che ama Isco, ha detto che è un buon giocatore. E, se me lo chiedete, vi dirò che è un buon giocatore. È un discorso diverso rispetto all'acquisto di Corona, con il Tecatito c'è stata una congiunzione tra ciò che voleva Lopetegui e quello che voleva la dirigenza. Isco piace a Lopetegui come a me, ma non c'è nessuna trattativa".



DUE RINNOVI - Monchi poi annuncia due rinnovi: "Diego Carlos e Lucas Ocampos hanno prolungato per 14 mesi. Non lo abbiamo comunicato per motivi strategici".



LOPETEGUI - In chiusura, elogio per il tecnico Julen Lopetegui: "Penso solo a quanti anni starà ancora con noi: più sono, meglio sarà, perché saranno anni di gioia. È l'unica valutazione che faccio sulla continuità di Julen. Quando abbiamo vinto il derby, ho sentito i tifosi cantare il suo nome e non è capitato a molti allenatori a Siviglia. Il lavoro di Lopetegui non è eccezionale, è eccellente. Non possiamo ignorarlo".