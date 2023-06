Ultima conferenza pre partita stagionale per il tecnico della Salernitanache, a Cremona, cercherà la prima vittoria esterna della sua gestione."Per avere successo dobbiamo mantenere tutti i calciatori che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi. Su questo non c'è proprio da discutere. Io ho trasmesso le mie idee in funzione della vita attuale del club e delle prospettive. Ciò detto, l'investimento in ottica mercato tocca al presidente e al direttore che conosce bene quello che bisogna fare. Il linea generale ho espresso questi concetti quando ho incontrato a cena il presidente, l'amministratore e il ds. Come leader del gruppo e come responsabile tecnico ho dato le indicazioni. La stabilità del successo deriva dal mantenimento di tutti i giocatori competitivi. Poi dipende da quello che si vuol fare, il mercato dipende dalla disponibilità del presidente"."Non è il tipo di esterno alto che io ho come idea, è più un quinto"."Non sono pazzi. La Salernitana è la loro vita e mi fa tanto piacere vederli insieme a noi. Loro stessi lo cantano: passano presidenti, allenatori e giocatori ma loro restano per sempre. Anche a costo di fare sacrifici economici. E' una città che trasmette energia. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e questo ci fa piacere, ora tocca capire chi vuol far parte del progetto. E i tifosi sono la nostra garanzia. Io devo trasferire ai calciatori le motivazioni giuste. Poi una gara può uscire buona o meno buona, come accaduto a Empoli, ma la mentalità non deve mai cambiare"."Per ora no, però ci sto pensando. Vedremo. Io tutti i giorni ho la possibilità di incontrarmi col presidente e con l'amministratore delegato, cerco sempre di mettere a loro disposizione la mia conoscenza e la mia esperienza. La Salernitana, per crescere, non può prescindere dal settore giovanile e, sotto questo aspetto, siamo lontanissimi dalle mie idee. Le infrastrutture sono altrettanto decisive e non c'è vivaio che esploda senza campi di allenamento adatti. In questi mesi e nel futuro prossimo voglio sempre lasciare il mio input, a patto che si creino le condizioni"."Ho scelto Fiorillo per dimostrargli stima. E' un ragazzo che lavora bene, che è sempre presente, che aiuta la squadra a crescere anche a costo di prendere pallonate in faccia. Meritava una vetrina davanti al nostro pubblico, meritava 90 minuti e non la passerella di cinque. Tra l'altro ho avuto conferma che posso contare su di lui in qualunque momento. Domani non ci sarà perché ha avuto un piccolo infortunio"."Anzitutto voglio esprimere il mio enorme ringraziamento ai calciatori. Hanno creduto nelle mie idee, hanno dato sempre il massimo per emozionarci e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sapevo dall'inizio che sarebbe stata dura, ma ho avuto sempre fiducia che i gruppi con qualità emergono e fanno sempre la differenza. Bisognava soltanto crederci. Sono orgoglioso di loro, averli allenati è stato un onore. Aggiungo poi l'importanza dei nostri tifosi. Sapevo perfettamente che fosse una piazza calda, ora l'ho tastato con mano e sono ulteriormente consapevole che vanno rappresentati al meglio. Che si vinca o che si perda dobbiamo onorare la maglia, sono certo che abbiamo intrapreso un percorso che ci darà grosse soddisfazioni. La gente di Salerno è l'anima di tutto ciò che stiamo facendo"."Io ho la mia idea. Sono felice e consapevole di ciò che la Salernitana può offrire e può non offrire. Su alcune cose siamo distanti. Io sono contento di lavorare tutti i giorni. E' la mia passione, amo vedere la crescita di ogni calciatore all'interno di una identità comune. Il comportamento di squadra e il metodo di gioco sono il passaporto per il futuro. Questo mi onora, ho ottenuto risultati che vanno oltre il risultato sportivo. Per continuare sulla strada del successo bisogna mantenere tutti i giocatori competitivi, poi dipenderà dalle disponibilità economiche del presidente e, di conseguenza, dalla bravura del direttore sportivo".