Ciccio Caputo può restare in Serie A nonostante la retrocessione dell’Empoli. Come riportato da Sky Sport, la Spal avanza per l’attaccante. Ieri notte c’è stato l’incontro con l’Empoli: il club di Ferrara pensa di inserire Antenucci nell’operazione. Le due società stanno trattando sulla valutazione dei cartellini.