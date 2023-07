A un mese dall'avvio della Serie A, c'è una certezza: l'allenatore campione d'Italia non sarà in panchina nella prossima stagione, almeno all'inizio. La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si concentra proprio su Luciano Spalletti e sulla vita dell'ex allenatore del Napoli a due mesi dalla vittoria dello scudetto. L'allenatore, si legge, si aggira tra Montaione, Forte dei Marmi, Milano e Lerici. Tra le case di famiglia. Nel frattempo se gli si chiede qualcosa sul suo lavoro di tecnico, la risposta è una sola: "Nessuno mi ha mai cercato".



INTERESSE GENERALE- Per Spalletti, in realtà gli interessamenti ci sono stati. Gli arabi dell'Al Ahli sarebbero pronti a fargli subito un'offerta, ma non solo loro. Club italiani e inglesi hanno fatto sondaggi. Lui intanto tace, pensa e si interroga sul futuro. Vietato parlargli di anno sabbatico, se non si vuole farlo arrabbiare sul serio.