L'infortunio di Fares è una doccia fredda tremenda per la Spal, perché ha un doppio effetto negativo. In primo luogo viene a mancare l'introito messo in programma per la sua cessione (oltre 10 milioni di euro) e in secondo luogo perché costringe la società a tornare sul mercato, senza grossi fondi, per trovare un sostituto dell'esterno ex Verona.



E mettere in rosa un giocatore dello stesso valore di Fares, senza poter spendere cifre importanti, sarà un'impresa non da poco. In questo momento, sfumato Luca Pellegrini, di ritorno al Cagliari, i nomi sul taccuino della società sono due: Ivan Strinic e Diego Laxalt, entrambi del Milan.



L'eventuale arrivo dell'esterno uruguaiano sarebbe ideale per colmare il vuoto aperto dall'infortunio di Fares, che terrà fuori il giocatore per oltre cinque mesi. Il croato, invece, non rappresenta un'alternativa di livello per questa Spal. La speranza è che arrivi Laxalt, magari in prestito, per non vedere completamente distrutte le fasce, orfane di entrambi i titolari della passata, straordinaria, stagione.