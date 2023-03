Dimitris Nikolaou, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro il Verona: "Siamo un po' dispiaciuti di non essere riusciti a vincere, ma questo punto, arrivato contro una nostra diretta concorrente, ci lascia comunque soddisfatti".



SALVEZZA RAGGIUNGIBILE - "Certo, facciamo il massimo ogni giorno per raggiungere l'obiettivo. Poi dobbiamo chiaramente migliorare, ma lo spirito e il gioco ci sono".



PROBLEMA GOL - "Non credo, anche oggi abbiamo creato molto nella ripresa, colpendo anche un palo. Dobbiamo migliorare, ma ci siamo e proveremo a fare quello che dobbiamo fare nelle prossime partite".