Tre atleti della top dieci di codicebonus devono la loro fama e i loro guadagni al mondo del pallone.attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana del quale è il terzo marcatore di sempre alle spalle di Pelé e Ronaldo, che a soli 26 anni ha un redditto di 90 milioni di dollari, tra stipendio (73 milioni) e sponsorship (17 milioni).il colpo estivo della Juventus, strappato al Real Madrid per 100 milioni di euro. Il vincitore di cinque Palloni D'Oro, considerato insieme a Eusebio il più grande calciatore portoghese della storia, incassa ogni anno 108 milioni di dollari, ai 61 milioni di euro d'ingaggio che gli garantisce il club bianconero bisogna aggiungere i 47 milioni di euro di sponsor.CR7 batte l'eterno rivale Lionel Messi sul campo dei social, con 122 milioni di 'mi piace' su Facebook e 139 su Instagram, contro i 90 su Facebook e i 97,5 su Instagram della Pulga, ma è dietro sul fronte guadagni.di tre milioni superiore a. Soldi, tanti soldi, che arrivano soprattutto dall'ingaggio che percepisce in Catalogna, 84 milioni di euro. Messi è probabilmente il miglior giocatore del mondo, di certo è il migliore della categoria in classificMoney Mayweather, come viene soprannominato, si aggiudica il primo posto nella lista degli sportivi più ricchi del mondo con un reddito da capogiro. Con l’incontro con Conor McGregor dell'agosto 2017 ha chiuso la sua carriera in bellezza, con 50 vittorie e 0 sconfitte, e soprattutto con un reddito di 285 milioni di dollari. Ecco tutta la classifica.