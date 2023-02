Il Milan valuta la possibilità di costruire il nuovo stadio in autonomia, tra le opzioni c'è l'area dell’ippodromo “La Maura” dove al momento sorgono le piste usate in passato per l’allenamento dei cavalli. Secondo il Corriere della Sera-Milano, nella giornata di ieri alcune decine di abitanti, fra cui erano presenti ambientalisti e rappresentanti di comitati, si sono riuniti nel pomeriggio con i consiglieri Verdi del Comune di Milano, Carlo Monguzzi, Francesco Cucchiara e Tommaso Gorini, per un presidio di protesta di fronte all’ingresso dell’impianto “La Maura”. Le persone riunite ieri hanno voluto mandare un messaggio al comune e alle due società: "Abbiamo ribadito che un’area verde di 75 ettari inserita nel Parco Sud non può essere sacrificata alla speculazione per un nuovo stadio. Uno stadio esiste già, si chiama Meazza, e può essere riqualificato in modo sostenibile".