E' dovuta intervenire anche la polizia per calmare la situazione in consiglio comunale a San Donato Milanese dove è stata affrontata la petizione contro il progetto del nuovo stadio del Milan, depositata lo scorso luglio e coredata da più di 1300 firme. A raccontare la giornata particolarmente tesa è Calcio & Finanza, secondo il quale la discussione è duranta cinque ore nelle quali si sono alternati toni accesi, polemiche e contestazioni che hanno costretto a interrompere tre volte la seduta.



LA RICOSTRUZIONE - La discussione è stata organizzata contro il parere del Comitato promotore che aveva chiesto di ritirare questo punto dall'ordine del giorno, ma il tema, riporta Il Cittadino, è stato presentato dopo le comunicazioni del sindaco che sperava in un ritorno a toni pacifici e civili. Un altro argomento che ha acceso il confronto è un question time che secondo i consiglier Pd non ha fatto chiarezza sulla vicenda. La minoranza ha contestato la scelta di trasformare la petizione in una mozione senza coinvolgimento diretto dei promotori. Come risposta, il sindaco ha presentato un documento nel quale espone la posizione della giunta ribadendo che "il privato sta presentando un intervento privato su un’area privata di cui è proprietario".