Con la Fiorentina ha ritrovato un gol che può rivelarsi fondamentale per la seconda parte di stagione. Ivan Perisic ha mandato segnali incoraggianti nell'ultima uscita e vuole essere protagonista ora. Il croato guadagna 5 milioni di euro a stagione come Hakimi; solo Vidal (6,5), Sanchez (7), Eriksen (7,5) e Lukaku (7,5) guadagnano di più in nerazzurro.