Supercoppa Primavera, Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

i contendono martedì 20 agosto, a partire dalle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la, il primo titolo stagionale della più importante categoria del calcio giovanile italiano. Ad affrontarsi sono, come per il calcio dei grandi, i Campioni d'Italia in carica, i neroverdi allenati da Emiliano, e i vincitori dell'ultima Coppa Italia di categoria, ovvero i viola di Daniele. Ecco le probabili formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e in streaming.

Partita: Sassuolo Primavera-Fiorentina PrimaveraData: martedì 20 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:30.Canale TV: Sportitalia.Streaming: Sportitalia.- Sassuolo-Fiorentina Primavera, gara valida per la finale della Supercoppa Primavera sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia. In streaming attraverso pc, smartphone e tablet sarà visibile attraverso il sito e l'app di Sportitalia.Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi, Roberto Breda sarà al commento tecnico mentre a bordo campo ci sarà Giada Giacalone..

SASSUOLO PRIMAVERA (4-3-2-1): Scacchetti; Ferrandino, Corradini, Di Bitonto, Benvenuti; Lopes, Aboubakr, Sow; Minta, Gjyla; Vedovati.FIORENTINA PRIMAVERA (3-4-2-1): Vannucchi; Romani, Baroncelli, Kouadio; Fortini, Ievoli, Deli, Scuderi; Caprini, Rubino; Tarantino.