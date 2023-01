Si è spento a 91 anni Josef Sinner, il nonno di Jannik. Figura chiave nella crescita del tennista, era stato proprio lui a convincerlo a prendere in mano la racchetta e a preferire questo sport allo sci, in cui già eccelleva.



Nonno Sinner lo accompagnava da Sesto Pusteria al Circolo Tennis Brunico per i suoi primi allenamenti. In un’intervista al Corriere della Sera aveva detto: 'Da bambino ogni sabato e domenica ero davanti alla tv con il nonno a guardare le gare di sci. Mi alzavo prestissimo, andavo a sciare alle 7,30 e alle 11.00 ero sul divano con lui».





Nel necrologio della famiglia si legge: “Tristi per il fatto che non sia più con noi, ma grati per averlo avuto per molto tempo, salutiamo il nostro caro Josef che, dopo una vita intensa e piena di soddisfazioni, si è addormentato serenamente nella sua amata casa”.



Sinner è reduce dai quarti di finale in Australia persi con Stefanos Tsitsipas e si sta preparando all’ATP 250 di Montpellier.