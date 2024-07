Tennis, Parigi 2024: tabellone singolare maschile

Getty Images

Si infiamma. In virtù del forfait di Jannikper una tonsillite, è Novakla prima testa di serie che va a caccia del tanto agognato oro che manca nella sua bacheca. All’altro estremo del tabellone c'è Carlos, favorito numero uno per salire sul gradino più alto del podio. A difendere i colori dell’Italia ci sono invece Lorenzo Musetti (che sarà anche testa di serie), Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati:

(1) Djokovic (SRB) b. Koepfer (GER) 7-5 6-3(8) Tsitsipas (GRE) b. (12) Baez (ARG) 7-5 6-1(3) Zverev (GER) vs Popyrin (AUS)(11) Musetti (ITA) b. Fritz (USA) 6-4 7-5(6) Ruud (NOR) vs Cerundolo (ARG)(13) Auger-Aliassime (CAN) vs (4) Medvedev (AIN)(9) Paul (USA) b. Moutet (FRA) 7-6(6) 6-3Safiullin (AIN) vs (2) Alcaraz (ESP)(1) Djokovic (SRB) b. Nadal (ESP) 6-1 6-4Koepfer (GER) b. Arnaldi (ITA) 3-6 6-2 6-1(12) Baez (ARG) b. Hassan (LBN) 6-2 3-6 7-6(3)(8) Tsitsipas (GRE) b. Evans (GBR) 6-1 6-2(3) Zverev (GER) b. Machac (CZE) 6-3 7-5

Popyrin (AUS) b. Wawrinka (SUI) 6-4 7-5(11) Musetti (ITA) b. Navone (ARG) 7-6(2) 6-3(7) Fritz (USA) b. Draper (GBR) 6-7(3) 6-3 6-2(6) Ruud (NOR) b. Vavassori (ITA) 4-6 6-4 6-3Cerundolo (ARG) b. (10) Humbert (FRA) 7-5 6-7(5) 7-5(13) Auger-Aliassime (CAN) b. Marterer (GER) 6-0 6-1(4) Medvedev (AIN) b. Ofner (AUT) 6-2 6-2Moutet (FRA) b. Struff (GER) ritiro(9) Paul (USA) b. Mensik (CZE) 6-3 6-1Safiullin (AIN) b. Etcheverry (ARG) 6-0 7-6(1)(2) Alcaraz (ESP) b. Griekspoor (NED) 6-1 7-6(3)(1) Djokovic (SRB) b. Ebden (AUS) 6-0 6-1

Nadal (ESP) b. Fucsovics (HUN) 6-1 4-6 6-4Koepfer (GER) b. Raonic (CAN) 6-7(2) 7-6(5) 7-6(1)Arnaldi (ITA) b. (14) Fils (FRA) 6-4 7-6(7)(12) Baez (ARG) vs Monteiro (BRA) 6-4 6-3Hassan (LBN) b. Eubanks (USA) 6-4 6-2Evans (GBR) b. Echargui (TUN) 6-2 4-6 6-2(8) Tsitsipas (GRE) b. Bergs (BEL) 7-6(6) 1-6 6-1(3) Zverev (GER) b. Munar (ESP) 6-2 6-2Machac (CZE) b. Zhang (CHN) 6-2 4-6 6-2Wawrinka (SUI) b. Kotov (AIN) 6-1 6-1Popyrin (AUS) b. (16) Jarry (CHI) 6-3 7-6(5)(11) Musetti (ITA) vs Monfils (FRA) 6-1 6-4Navone (ARG) b. Borges (POR) 6-2 6-2

Draper (GBR) b. Nishikori (JPN) 6-1 6-4(7) Fritz (USA) b. Bublik (KAZ) 6-4 6-4(6) Ruud (NOR) b. Daniel (JPN) 7-5 6-1Vavassori (ITA) b. Martinez (ESP) 6-4 4-6 6-4Cerundolo (ARG) b. Barrios Vera (CHI) 6-2 6-1(10) Humbert (FRA) b. Marozsan (HUN) 6-3 6-2(13) Auger-Aliassime (CAN) b. Giron (USA) 6-1 6-4Marterer (GER) b. Lajovic (SRB) 6-3 6-7(6) 6-3Ofner (AUT) b. Haase (NED) 7-5 6-2(4) Medvedev (AIN) b. Hijikata (AUS) 6-2 6-1Struff (GER) b. Cabral (POR) 6-2 6-2Moutet (FRA) b. Nagal (IND) 6-2 2-6 7-5Mensik (CZE) b. Shevchenko (KAZ) 6-3 6-4

(9) Paul (USA) b. Darderi (ITA) 6-3 6-4Safiullin (AIN) b. (15) Tabilo (CHI) 6-4 6-4Etcheverry (ARG) b. Seyboth Wild (BRA) 7-6(7) 6-2Griekspoor (NED) b. P.Tsitsipas (GRE) 6-2 6-3(2) Alcaraz (ESP) b. Habib (LBN) 6-3 6-1