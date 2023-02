Un terribile terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito questa notte la parte meridionale della Turchia al confine con la Siria, causando ingenti danni ma soprattutto migliaia di morti. Dai social è arrivato immediatamente la solidarietà e il cordoglio di molti rappresentanti turchi della nostra Serie A, raggruppati nella nostra GALLERY.



In primis, il difensore dell'Atalanta Merih Demiral ha commentato su Twitter il sisma che ha devastato il suo paese: "Mi fa male il cuore vedere la gente del mio paese in questo stato e assistere al loro dolore. Spero che Dio li aiuti. Spero che insieme supereremo tutto questo. Coloro che hanno la minima negligenza, lascia che lo facciano come Dio sa. Non riesco a pensare a nient'altro da dire". Demiral ha poi aggiunto altri due tweet dove invitava la popolazione a condividere le informazioni con le regioni colpite (soprattutto quella di Kahramanmaras) e a non rientrare negli edifici danneggiati. Anche Hakan Calhanoglu si è unito al suo connazionale.