Sandro Tonali non è più un giocatore del Milan, il centrocampista classe 2000 ha lasciato i rossoneri per una nuova avventura in Premier League, al Newcastle che ha messo sul piatto un contratto di sei anni da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione. Una cessione sofferta per i tifosi per cui l'ex Brescia era uno dei beniamini più amati nonché il candidato per diventare il capitano del Diavolo, ma anche un'operazione estremamente remunerativa per il club di via Aldo Rossi.



RECORD - Nel 2021 il Milan aveva acquistato a titolo definitivo Tonali ridiscutendo i termini con il Brescia: 7 milioni di euro più 3 di bonus e il cartellino di Giacomo Olzer (valutato 3 milioni). A distanza di due anni, il centrocampista diventa la cessione più ricca nella storia della società rossonera, scalzando un primato che resisteva da 14 anni e facendo scivolare Mario Balotelli fuori dalla top 10.



Nella nostra GALLERY le 10 cessioni più ricche nella storia del Milan.