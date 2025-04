Top 11 Serie A: Sommer salva l'Inter, c'è Yildiz e ancora spazio per Orsolini

Napoli e Inter continuano la sfida a distanza per lo scudetto: nella 30a giornata di Serie A le due squadre vincono con lo stesso risultato, 2-1 della squadra di Inzaghi all'Udinese e degli azzurri sul Milan di Conceiçao sempre più in difficoltà.e la Roma di Ranieri vince a Lecce. Secondo ko di fila per l'Atalanta di Gasperini, vince la Fiorentina che entra in corsa per il quarto posto.Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com: tra i nerazzurri abbiamo scelto Sommer, decisivo per la vittoria con un paio d'interventi, e Frattesi che lanciato titolare da Inzaghi ha risposto con un gol; nella squadra di Conte abbiamo pescato Di Lorenzo schierato da braccetto destro e Matteo Politano, esterno a sinistra in un centrocampo super offensivo sugli esterni con l'ex romanista da una parte e Orsolini - altra gran prestazione - dall'altra