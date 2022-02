Reduce da un ottimo derby contro la Juventus, il Torino vuole tornare alla vittoria che manca da quattro turni. Juric dovrà fare a meno degli infortunati Fares (stagione finita) e Praet. Il Cagliari sta vivendo una grande momento sia a livello di prestazioni che di risultati e Mazzarri si affiderà ancora alla coppia Joao Pedro-Pereiro.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara tra Torino-Cagliari con calcio d'inizio domenica alle ore 12.30 sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Calcio, smartphone e tablet tramite le app di Dazn, Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.