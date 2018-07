Cristiano Ronaldo e la Juve, la Juve e Cristiano Ronaldo. Un affare che va avanti, che ogni giorno regala tasselli per arricchire un mosaico pronto a diventare un capolavoro. Se portato a termine. Le ultime notizie riguardano la prossima casa di CR7, un'abitazione rifiutata dagli U2 per via dell'affitto troppo caro ma che in passato ha ospitato Fabio Cannavaro e Zinedine Zidane. Due ex Juve, nonché ex Real Madrid.



CHE AFFITTO! - Come scrive Repubblica.it, si tratta di una villa sfarzosa sulla collina torinese, in strada San Vito Revigliasco 486, lontana dalla città e circondata dal verde. Non distante da Villa Frescot, vecchia residenza dell'Avvocato Gianni Agnelli e dove abita ora John Elkann. 40mila euro di affitto giornaliero (tra le più care) tanto che aveva fatto desistere persino Bono, leader degli U2, in concerto a Torino nel 2006.



TRATTATIVE - Le trattative, anche per la casa, sono riservate e lo si legge sul sito della Furbatto Immobili. E Cesare Furbatto, che sta trattando la vendita (nella fotogallery le foto dell'abitazione), parla a repubblica.it: "Ho un appuntamento nel fine settimana, ma con il consulente di una società. Se dietro ci sia Ronaldo non posso dirlo perché nessuno me ne ha parlato". Ronaldo si è affidato a una società per individuare almeno tre proposte nella città dove sta pensando di trasferirsi.