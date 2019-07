Sul fronte Torino, con l'arrivo di luglio, vanno registrate due addii: quelli di Salvador Ichazo e Carlao. A entrambi, infatti, non è stato rinnovato il contratto che aveva come scadenza quella del 30 giugno e si sono quindi liberati a parametro zero.



Il portiere in questa stagione ha svolto il ruolo di vice-Sirigu, il difensore era invece in prestito all'APOEL Nicosia e potrebbe ora siglare un nuovo contratto proprio con la società cipriota. Ichazo ha invece richieste in Uruguay e in Spagna: il suo futuro sarà quindi lontano dall'Italia.