L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha dichiarato dopo la sconfitta in casa contro il Frosinone ai tempi supplementari in Coppa Italia: "Oggi abbiamo creato tanto in avanti e concesso poco dietro, purtroppo è andata così. Gli episodi sono stati tutti contro di noi, sono stati devastanti. Il loro portiere ha parato l'impossibile, i miei ragazzi hanno dato veramente tutto. Siamo partiti con le due punte Zapata e Sanabria, poi Pellegri ha aavuto un problema al flessore".