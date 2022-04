Rispetto alla squadra che è scesa in campo contro lo Spezia nell'ultimo turno di campionato, per la partita contro l'Atalanta di questa Ivan Juric ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti.



A difendere la porta del Torino ci sarà Etrit Berisha, la linea a tre di difesa dovrebbe essere composta da Koffi Djidji, Gleison Bremer e Alessandro Buongiorno (in vantaggio nel ballottaggio con Ricardo Rodriguez). A centrocampo spazio a Wilfried Singo e Mergim Vojvoda sulle fasce, Samuele Ricci e Sasa Lukic al centro. Dennis Praet e Josip Brekalo dovrebbero essere i due trequarti alle spalle di Antonio Sanabria.