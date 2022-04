Sasa Lukic è stato l'uomo in più del Torino nelle ultime due partite: doppietta allo Spezia e doppietta all'Atalanta. Contro i nerazzurri ha però ricevuto anche un cartellino giallo che lo costringerà a prestare maggiore attenzione nei prossimi match.



Con l'ammonizione ricetta a Bergamo, infatti, Lukic è entrato in diffida: al prossimo cartellino verrà squalificato.