Il Torino pesca sul mercato sudamericano. Dopo il ritorno di Bruno Peres dalla Roma, secondo La Stampa, i dirigenti granata sono vicini al brasiliano Verissimo del Santos e trattano un altro giovane difensore: l'argentino Senesi del San Lorenzo.



Intanto è in arrivo per 7,5 milioni di euro dal Sunderland il centrocampista gabonese Didier Ndong, 23 anni ex Lorient.

In uscita il centrocampista Valdifiori è vicino alla Spal, che sempre dal Toro può riprendere Bonifazi e tratta Fares del Verona.