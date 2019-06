Gianmarco Cangiano sembra destinato a restare nella Roma: l'idea del Torino di averlo come contropartita per il direttore sportivo Gianluca Petrachi sembra infatti destinato a naufragare e, per questo motivo, la società granata non ha ancora liberato il dirigente dal proprio contratto, nonostante di fatto abbia già iniziato a lavorare per i giallorossi (come il viaggio a Madrid per incontrare l'entourage di Fonseca dimostra).



Petrachi è ancora ufficialmente il direttore sportivo del Torino e lo sarà fino a quando non verrà trovato un accordo tra le due società per risolvere in anticipo la questione legata al contratto.