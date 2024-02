Torino, oggi nuovi esami per Lovato

Matteo Lovato quest'oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare l'infortunio muscolare subito lunedì sera, nei minuti iniziali di Roma-Torino. Il difensore si era fermato dopo uno scatto per un fastidio al polpaccio: ieri ha svolto i primi accertamenti ma sono necessari ulteriori controlli per capire la reale entità dell'infortunio.



Ciò che si teme in casa Torino è che Lovato sia costretto a diverse settimane di stop. Nelle ultime settimane il numero 6 granata era diventato il centrale titolare della retroguardia granata, una promozione dovuta all'infortunio alla spalla occorso ad Alessandro Buongiorno. Il centrale ha però vinto il ballottaggio con Saba Sazonov, riuscendo a convincere Ivan Juric (che lo aveva voluto nel mercato di gennaio dopo averlo allenato e lanciato ai tempi del Verona) a schierarlo titolare, nonostante fosse arrivato da poco sotto la Mole.



Ora lo stop che Lovato spera possa essere non troppo lungo, anche perché in ballo c'è il suo futuro al Torino: il difensore è arrivato infatti a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana e ha l'obiettivo di guadagnarsi la conferma in granata. Ma sa che per riuscirci deve convincere Davide Vagnati e Urbano Cairo a suon di buone prestazioni. E le partite per mettersi in mostra non sono ancora molte.