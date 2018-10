A circa ventiquattro ore dal calcio di inizio di Torino-Frosinone sono tanti i dubbi di formazione che attanagliano la mente dell'allenatore granata Walter Mazzarri. I dubbi del tecnico sono riguardano in particolare il reparto offensivo dove Iago Falque, da poco rientrato da un infortunio, non ha ancora i novanta minuti nelle game e Simone Zaza deve ancora trovare la migliore condizione fisica.



Per questo motivo, nonostante le lodi in conferenza stampa allo spagnolo e al lucano, contro il Frosinone Mazzarri potrebbe schierare dal primo minuto Vittorio Parigini nel ruolo di spalla di Andrea Belotti.