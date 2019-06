Dopo essere stato costretto a saltare l'Europeo Under 21, Vittorio Parigini martedì verrà operato di sport ernia. L'intervento dovrebbe tenere l'attaccante fermo per circa un mese: in pratica Parigini potrà tornare ad allenarsi giusto in tempo per l'inizio del ritiro del Torino a Bormio fissato proprio dal 13 giugno.



Prima di partire per il ritiro Parigini dovrebbe fermare il nuovo contratto con la società granata, poi verrà valutato il suo futuro ma le sue chance di rimanere alla corte di Walter Mazzarri sono alte.